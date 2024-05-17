Tokat Erbaa son dakika haberi: Alacaklısının başına keserle vurdu | O anlar kamerada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi alacaklısına keserle saldırdı.
Samet C, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mert T'nin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüdüğünü gördü.
KESERLE SALDIRDI
Koşarak Mert T'ye saldıran Samet C, keserle önce başına, yere düşmesinden sonra da bacaklarına vurdu.
Araya giren kişiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan Samet C, yeniden gelerek keserle Mert T'ye vurmaya devam etti.
AĞIR YARALI
Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert T, buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Samet C. ile olayda kendisine yardım eden Bekir Y, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Öte yandan Samet C'nin keserle Mert T'ye saldırdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.