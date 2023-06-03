A HABER CANLI... Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihini bir kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılını inşa edecek Yeni Kabine'yi açıklıyor... Hangi bakanlığa hangi isim atandı? İşte detaylar...
A HABER CANLI... Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihini bir kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılını inşa edecek Yeni Kabine'yi açıklıyor... Hangi bakanlığa hangi isim atandı? İşte detaylar...
Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek Türkiye Yüzyılı'nın şafağında tercihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.
Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak etti.
MAZBATAYI BAHÇELİ VERDİ
Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ GÖREVE BAŞLADI
Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Daha sonra Külliye'de düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan Kabine'yi bu akşam açıklayacağını bildirdi.
KABİNE İLE İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ
Erdoğan, "Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. İnşallah bu akşam yeni Kabinemizi açıklayacağım ve yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk Kabine toplantımızı yapacağız." dedi.