Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek Türkiye Yüzyılı'nın şafağında tercihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

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Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak etti.

MAZBATAYI BAHÇELİ VERDİ

Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ GÖREVE BAŞLADI

Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Daha sonra Külliye'de düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan Kabine'yi bu akşam açıklayacağını bildirdi.

KABİNE İLE İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ

Erdoğan, "Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. İnşallah bu akşam yeni Kabinemizi açıklayacağım ve yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk Kabine toplantımızı yapacağız." dedi.