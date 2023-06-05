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Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Irmak kenarında bir evin bahçesine bırakılmıştı Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: "Gözlerime baksın..."

Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Irmak kenarında bir evin bahçesine bırakılmıştı... Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu. Bir havluya sarıldı ırmak kenarına bırakıldı. İstanbul'da yaşayan Ethan Gönül bundan 28 yıl önce 19 Mayıs 1994'te Kırşehir'de ırmak kenarındaki bir evin bahçesine bırakıldı. Bulunduğunda daha göbek bağının bile düşmediğini o evin torunu tarafından bulunup hemen hastaneye götürüldüğünü daha sonrada evlatlık alındığını anlattı. Biyolojik ailesini merak eden Ethan Gönül'e Müge Anlı ATV canlı yayınında müjdeyi verdi. Abisi ve teyzesi ile karşı karşıya gelen Ethan Gönül babası ve anneannesinin sesini de ilk kez canlı yayında duydu. O anlarda duygusal anlar yaşandı.

takvim.com.tr
05.06.2023 10:56 - Son Güncelleme: 05.06.2023 10:56
Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Irmak kenarında bir evin bahçesine bırakılmıştı Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Gözlerime baksın...

"KENDİSİNDEN BİR PARÇA ARIYORMUŞ BENİM GÖZLERİME BAKSIN YETER"

Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Irmak kenarında bir evin bahçesine bırakılmıştı Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Irmak kenarında bir evin bahçesine bırakılmıştı Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Gözlerime baksın...

Bir havluya sarıldı ırmak kenarına bırakıldı. İstanbul'da yaşayan Ethan Gönül bundan 28 yıl önce 19 Mayıs 1994'te Kırşehir'de ırmak kenarındaki bir evin bahçesine bırakıldı.

Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Irmak kenarında bir evin bahçesine bırakılmıştı Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Gözlerime baksın...

Bulunduğunda daha göbek bağının bile düşmediğini o evin torunu tarafından bulunup hemen hastaneye götürüldüğünü daha sonrada evlatlık alındığını anlattı.

Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Irmak kenarında bir evin bahçesine bırakılmıştı Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Gözlerime baksın...

Kendisini büyüten ailesini çok sevdiğini, kardeşi olduğunu ama köklerini merak ettiğini için gerçek ailesini aradığını söyledi.

Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Irmak kenarında bir evin bahçesine bırakılmıştı Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Gözlerime baksın...

Müge Anlı 5 Haziran 2023 Pazartesi günü ATV canlı yayınında müjdeyi verdi.

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