Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyicileri yine ekran başına kilitledi! İşte o soru

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı start verdi. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde sorulan bir soru izleyicileri yine ekran başına kilitledi. İşte o soru ve cevabı.
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı start verdi. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde sorulan bir soru izleyicileri yine ekran başına kilitledi. İşte o soru ve cevabı.
Hangisi doğrudur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...
Soru: Hangisi doğrudur?
A) El Salvador'un başkenti El Salvador'dur
B) San Salvador'un başkenti San Salvador'dur
C) El Salvador'un başkenti San Salvador'dur
D) San Salvador'un başkenti El Salvador'dur
CEVAP: C