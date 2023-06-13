Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı canlı yayına kundaktaki minikle çıktı! ''Benim oğlan da böyle'' deyip öğütledi: "Sevgiyi de istismar etmemek lazım''

Müge Anlı canlı yayına kundaktaki minikle çıktı! ''Benim oğlan da böyle'' deyip öğütledi: "Sevgiyi de istismar etmemek lazım''

Müge Anlı canlı yayına kundaktaki minikle çıktı! ''Benim oğlan da böyle'' deyip öğütledi: "Sevgiyi de istismar etmemek lazım''
13.06.2023 12:47

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Hayvanseverliği ile bilinen Müge Anlı kurduğu ''Pati Buldular'' sayesinde sevimli dostları ailelerine kavuşturuyor. Müge Anlı bugünkü canlı yayınına kundak yaptığı minik köpek ''Şans'' ile birlikte çıkıp Şans'ı İzmir'den gelen ailesine kavuşturdu. Buluşma sonrası Müge Anlı, köpeği Lokum'u tıraşa götürdüğü anısını ''Benim oğlan da böyle'' diyerek "Sevgiyi de istismar etmemek lazım'' öğüdüyle anlattı. İşte Müge Anlı'nın oğlu Lokum'la anısı...

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ATV'de yayınlanan ekran fenomeni ''Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bugünkü programa kucağında kundak yaptığı ''Şans'' ile çıktı. Hayvanseverliği ile bilinen Müge Anlı kaybolan köpeği ailesine kavuşturduktan sonra ''Oğlum'' dediği köpeği ''Lokum'' ile yaşadığı bir anıyı anlattı. Müge Anlı oğlu Lokum'u tıraşa götürdüğü ana dair yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. İşlemin uzun sürmesi nedeniyle birçok kişinin köpeğini 2-3 saat oraya bıraktığını belirten Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:


"Bir gün ben de Lokum'u tıraşa götürdüm. Hiç bırakmam ya, kapının önünde 2 saat bekledim. Zaten belim ağrıyor. 'Buradayım, yalnız değilsin. Seni bırakmadık' diyorum. Konuştukça o tıraş edenleri ısırmaya çalışıyor. Onlar da bu durumdan memnun değil ama alıştılar artık.


2 saat bekliyorum. Kapıyı açıyorlar, koyuyorlar yere. Dönüp de yüzüme bakmıyor. 'Ben onu orada niye bırakmışım?' diye yanımdan bir hışımla geçiyor. Kafesin içerisinde 4 saat duranlarla da ilgilenmeye çalışıyorum. Onların annesi - babası bir geliyor, koşup sevgi gösteriyorlar. Diyorum ki 'Lokum bak seni hiç bırakmadım. Bana tavır yapıyorsun. Elalemin köpeklerine bak, gördüğü zaman nasıl boyunlarına atlıyor.' Bir tavır, bir tavır..."


Konuyu insan ilişkilerine getiren Müge Anlı "İnsanlar kendi canavarını kendi yaratıyor. Bazen de bu kadar sevmemek lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok üzülüyorum bunu söylediğim için ama insanlarda da bu böyle. Bazıları sevgi arsızı. Sevgi dilencisi olursa sana daha çok yanaşıyor. Köpekte de böyle insanda da böyle. Sen çok sevgi gösterirsen, 'Ben neymişim be!' diyor. Enteresan!" dedi.

Müge Anlı konuşmasını "Sevgiyi de istismar etmemek lazım" diyerek noktaladı.

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