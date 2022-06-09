Müge Anlı ailesinin 12 milyon lirasını batıran Ali Uğur Durkun'u buldu: "1 ev ve 14 araç sattım haklarını helal etsinler"

Müge Anlı kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batıran Ali Uğur Durkun'u buldu. ATV canlı yayınında bugün gündeme bomba gibi düşen bir olay gerçekleşti. Programa katılan Muhterem ve Ali Durkun çifti çocukları Ali Uğur Durkun'un toplamda 12 Milyonluk servetlerini kripto parada kaybettiğini ve 18 gündür haber alamadıklarını ifade etti. İddialara göre ailesinin 2 milyon lira değerindeki evini ve 27 arabayı satan Ali Uğur Durkun, Müge Anlı ekibine ulaştı ve 18 gün sonra ailesi ile arasında geçen konuşma milyonları ekran başına kilitledi.