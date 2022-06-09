Müge Anlı kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batıran Ali Uğur Durkun'u buldu: "1 ev ve 14 araç sattım haklarını helal etsinler"

Toplamda ailesinin 12 Milyon TL'lik varlığını yok eden Uğur Durkun, ailesinin çağrısına kulak verip Müge Anlı'nın ekibine ulaştı ve "27 araç değil 14 araç sattım. Öyle gerektiği için gittim. Haklarını helal etsinler." dedi. Daha sonra da ailesinin ısrarı üzerine canlı yayına telefonla bağlandı. Durkun, "Hakkınızı helal edin. Başka bir şey demek istemiyorum. Ne yaptığımın farkındayım." diyerek telefonu kapattı.