Müge Anlı kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batıran Ali Uğur Durkun'u buldu: "1 ev ve 14 araç sattım haklarını helal etsinler"
Müge Anlı kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batıran Ali Uğur Durkun'u buldu. ATV canlı yayınında bugün gündeme bomba gibi düşen bir olay gerçekleşti. Programa katılan Muhterem ve Ali Durkun çifti çocukları Ali Uğur Durkun'un toplamda 12 Milyonluk servetlerini kripto parada kaybettiğini ve 18 gündür haber alamadıklarını ifade etti. İddialara göre ailesinin 2 milyon lira değerindeki evini ve 27 arabayı satan Ali Uğur Durkun, Müge Anlı ekibine ulaştı ve 18 gün sonra ailesi ile arasında geçen konuşma milyonları ekran başına kilitledi.
"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"
Müge Anlı kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batıran Ali Uğur Durkun'u buldu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Ankara'dan katılan Muhterem ve Ali Durkun çifti çocukları Ali Uğur Durkun'un 2 Milyon TL değerindeki evlerini ve 27 aracı satarak ortalıktan kaybolduğunu iddia etti.
Durkun çifti, daha sonra Uğur'un 2 gün kalıp tekrardan ortalıktan kaybolduğunu ve 18 gündür kendisinden haber alamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.
Baba Ali Durkun, oğlu Uğur'un 2 Milyon TL değerindeki evi 900 Bin TL'ye sattığını, bir senelik kiralarını ve evin kalan borcunu ödeyip gittiğini anlattı. Müge Anlı'nın "Sana ait olanı nasıl satabiliyor?" sorusuna da baba Ali Durkun, "Noter işlerini beceremediğim için oğluma genel vekaletname verdim" sözleriyle cevap verdi.
Toplamda ailesinin 12 Milyon TL'lik varlığını yok eden Uğur Durkun, ailesinin çağrısına kulak verip Müge Anlı'nın ekibine ulaştı ve "27 araç değil 14 araç sattım. Öyle gerektiği için gittim. Haklarını helal etsinler." dedi. Daha sonra da ailesinin ısrarı üzerine canlı yayına telefonla bağlandı. Durkun, "Hakkınızı helal edin. Başka bir şey demek istemiyorum. Ne yaptığımın farkındayım." diyerek telefonu kapattı.
Ardından Müge Anlı, Uğur'un da bildiği bir gerçeği açıklamak istedi fakat aile Uğur'un üzülmemesi için kabul etmedi. Fakat Anlı'nın "Almışsınız büyütmüşsünüz." cümlesi "Uğur evlatlık olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi.
Şimdi aile kara kara 2800 TL'lik emekli maaşıyla nasıl geçineceklerini düşünüyor...