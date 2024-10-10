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Kuruluş Osman 166. Bölüm: Osman Bey İslam'ın kutsal emanetini işte böyle kurtardı
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Kuruluş Osman 166. Bölüm: Osman Bey İslam'ın kutsal emanetini işte böyle kurtardı

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 01:43 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 01:51

Kuruluş Osman'ın 166. Bölümünde Komutan Lucas büyük bir plan yapıp Osman Bey'i ve Karesi Bey'i karşı karşıya getirmek istedi. Lucas, elindeki kutsal emanetleri silah olarak kullanarak iki büyük Türk beyini birbirlerine düşürdü. Osman Bey, kutsal emanetlerin çalındığını öğrendiğinde bu haber karşısında büyük bir öfke ve üzüntü duydu. Harekete geçen Osman Bey, Karadin Kalesi'ndeki keşişin akrep yüzüğü detayı sayesinde keşişin General Magnus ile bağlantılı olduğunu çözdü. Öte yandan güvercinle Osman Bey'e haber gönderen Holofira, Magnus'tan şüphe duyduğunu Osman Bey'e aktardı.

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