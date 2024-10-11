Müge Anlı'daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir?

Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Çıranoğlu, eski eşi Seyfi Birbir'den uzun süre şiddet gördüğünü açıkladı. Kızı Aslı'yı amcasının diri diri yaktığını ifade eden Çıranoğlu, oğlunun şüpheli kaybında eski kocasının parmağı olabileceğine işaret etti. Aslı'nın görüntülerine ulaşıldı. Hacer Hanım o anlarda gözyaşlarına boğuldu. Seyfi Birbir, Serdar'ı elinde poğaça ile fuar alanında bıraktığını itiraf etti. Yayın ihbar kabul edilirken, bir izleyicinin ifadeleri ise olayın seyrini değiştirdi. İşte detaylar...