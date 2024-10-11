SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Müge Anlı'daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir?
Haberler Televizyon Videoları

Müge Anlı'daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir?

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 16:41 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 16:41

Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Çıranoğlu, eski eşi Seyfi Birbir'den uzun süre şiddet gördüğünü açıkladı. Kızı Aslı'yı amcasının diri diri yaktığını ifade eden Çıranoğlu, oğlunun şüpheli kaybında eski kocasının parmağı olabileceğine işaret etti. Aslı'nın görüntülerine ulaşıldı. Hacer Hanım o anlarda gözyaşlarına boğuldu. Seyfi Birbir, Serdar'ı elinde poğaça ile fuar alanında bıraktığını itiraf etti. Yayın ihbar kabul edilirken, bir izleyicinin ifadeleri ise olayın seyrini değiştirdi. İşte detaylar...

SIRADAKİ VİDEO
Esra Erol'da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı!
10.10.2024Perşembe
Karadut 4.bölüm 2. fragmanı yayınlandı
10.10.2024Perşembe
Kuruluş Osman 167. bölüm fragman: "Her şeyini elinden alacağım!"
10.10.2024Perşembe
Kuruluş Osman 166. Bölüm: Gonca Hatun ve Alaeddin Bey'in evlat acısı
10.10.2024Perşembe
Kuruluş Osman 166. Bölüm: Osman Bey İslam'ın kutsal emanetini işte böyle kurtardı
10.10.2024Perşembe
Bunlar da Var
DİKKAT +18 GÖRÜNTÜ! Kocaeli’de kan donduran cinayet: Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü 01:43
Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü!
10.10.2024Perşembe
Esra Erol’da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! 13:51
Esra Erol'da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı!
10.10.2024Perşembe
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı! İşte o anlar... 00:44
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
10.10.2024Perşembe
İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik’i iş arkadaşı anlattı 02:44
İkbal Uzuner'in katili Semih Çelik’i iş arkadaşı anlattı
10.10.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA