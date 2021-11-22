Haberler Televizyon Videoları Kış lastiği ne zaman takılır? Kurala uymayana ne kadar ceza kesilecek

Kış lastiği ne zaman takılır? Kurala uymayana ne kadar ceza kesilecek

Kış lastiği ne zaman takılır? Kurala uymayana ne kadar ceza kesilecek
22.11.2021 09:30
Ana Sayfa 00:41
İzmir’de feci kaza! 1 ölü
Ana Sayfa 00:15
Manisa'da gece yarısı silahlar...
Ana Sayfa 00:44
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Ana Sayfa 01:30
ABD'de kan donduran olay!...
Ana Sayfa 02:06
Başakşehir'de İETT kazası!
Ana Sayfa 00:57
Şarampole giren tır...
Ana Sayfa 00:44
Son anda kurtuldular
Ana Sayfa 01:36
İki minibüsten 63 kaçak göçmen...
Ana Sayfa 00:30
Esenyurt'ta silahlı kavga! Ölü...
Ana Sayfa 01:56
İsrail güçleri masum bir...
Ana Sayfa 01:04
Tekneye eşlik eden Yunus...
Ana Sayfa 02:06
Gasp içinde gasp

Kış lastikleri ne zaman takılır? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Kasım ayının sonları yaklaşırken kış aylarında trafiğe çıkan araçların takmakla yükümlü olduğu bu uygulamanın ne zaman yapıldığı ve bu tarihlerde takmayanların ne kadar ceza ödeyeceği gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2021 kış lastiği uygulaması hangi tarihler arasında yapılacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte detaylar…

Televizyon Videoları

SON DAKİKA