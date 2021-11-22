Kış lastiği ne zaman takılır? Kurala uymayana ne kadar ceza kesilecek

Kış lastikleri ne zaman takılır? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Kasım ayının sonları yaklaşırken kış aylarında trafiğe çıkan araçların takmakla yükümlü olduğu bu uygulamanın ne zaman yapıldığı ve bu tarihlerde takmayanların ne kadar ceza ödeyeceği gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2021 kış lastiği uygulaması hangi tarihler arasında yapılacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte detaylar…