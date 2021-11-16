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Kış lastikleri ne zaman takılıyor? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği için 1 Aralık'ı beklemeyin

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı. Yüzbinlerce araç sahibi Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? sorusunu merak ediyor. Hava sıcaklığının azalmasıyla oto lastikçilerinde kış lastiği mesaisi başladı. 1 Aralık'ta başlanacak uygulama öncesi oto tamircilerden uyarı geldi. 1 Aralık'ın beklenmemesi gerektiğini söyleyen tamirciler şimdiden lastiklerin takılması gerektiği uyarında bulundu.

16.11.2021 11:04 - Son Güncelleme: 16.11.2021 11:05
Kış lastikleri ne zaman takılıyor? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği için 1 Aralık’ı beklemeyin

Doğu Anadolu'daki bazı illerde hava sıcaklığının akşam sıfırın altına düşmesiyle birlikte oto lastikçilerde kış mesaisi başladı. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

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Kış lastikleri ne zaman takılıyor? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği için 1 Aralık’ı beklemeyin

Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

Kış lastikleri ne zaman takılıyor? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği için 1 Aralık’ı beklemeyin

40 yıla yakın süredir oto lastik işletmesinde hizmet veren Yusuf Sancak, vatandaşları kış lastiği ve araç bakımı için 1 Aralık tarihini beklememeleri konusunda uyardı. Vatandaşların bir an önce kış lastiği taktırması gerektiğini söyleyen Sancak, "Lastik değişim şartları 1 Aralık ama daha erken taktırmaları araç kullanan vatandaşlarımız için daha uygun olur.

Kış lastikleri ne zaman takılıyor? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği için 1 Aralık’ı beklemeyin

Halkımız şu an karın düşmesini bekliyor ama kar düşmesini beklemesinler. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kış lastiklerinin taktırılması lazım. Rakım olarak yüksek bir bölgedeyiz ve bu sebeple kışlık lastiklerinin şu an takılması daha idealdir" dedi.

Kış lastikleri ne zaman takılıyor? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği için 1 Aralık’ı beklemeyin

Kış lastiklerinin belirtilen tarihten önce takılmasının güvenli bir sürüş için faydalı olduğuna dikkat çeken Sancak, "Şu an bir yoğunluğumuz yok, vatandaşlarımız karın yağmasını bekliyor. O zamanda işler daha iyi yürümüyor. Lastikler zamanında takılsa daha iyi olur. Kış lastiği taktırmayan araçlarımızın yolda kalma durumları olabilir. Merkezde kar yok ama bazı ilçelerde kar ve buz var. Lastik olmayınca giden araçlar geri dönüp geliyor. Ne kadar erken takılırsa o kadar faydalı" diye konuştu.

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