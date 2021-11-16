Kış lastikleri ne zaman takılıyor? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği için 1 Aralık’ı beklemeyin

Kış lastiklerinin belirtilen tarihten önce takılmasının güvenli bir sürüş için faydalı olduğuna dikkat çeken Sancak, "Şu an bir yoğunluğumuz yok, vatandaşlarımız karın yağmasını bekliyor. O zamanda işler daha iyi yürümüyor. Lastikler zamanında takılsa daha iyi olur. Kış lastiği taktırmayan araçlarımızın yolda kalma durumları olabilir. Merkezde kar yok ama bazı ilçelerde kar ve buz var. Lastik olmayınca giden araçlar geri dönüp geliyor. Ne kadar erken takılırsa o kadar faydalı" diye konuştu.