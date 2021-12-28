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Kasımpaşa 2-2 Kocaelispor GOL: Micahel Pereira | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE

Kasımpaşa 2-2 Kocaelispor GOL: Micahel Pereira | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE
28.12.2021 16:08 - Son Güncelleme: 28.12.2021 16:08

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Kasımpaşa 2-2 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kocaelispor deplasmanda Micahel Pereira'nın 68. dakika attığı gol ile Kasımpaşa karşısında skoru 2-2 yaptı.

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