İşte DEM Parti’nin yeni yol haritası

İmralı'dan gelen "PKK kendini feshetsin, tüm gruplar silah bıraksın" talimatı sonrası DEM Parti'nin yol haritası şekillenmeye başladı. Parti 120 noktada halk buluşması yapacak. Süreç detaylarıyla anlatılacak. 'İmralı Heyeti'nin Başkan Erdoğan'dan randevu istemesi beklenirken DEM Eş Başkanları Meclis turuna çıkacak. Sürece müteakip Suriye'nin kuzey doğusuna bir ziyaret gündemde. Bilindiği üzere YPG, Öcalan'ın çağrısına rağmen şark kurnazlığı peşine düşüp "Bizi kapsamıyor" dedi. YPG'ye yalanlama bizzat 'İmralı Heyeti'nden geldi. Sırrı Süreyya Önder çağrının YPG'yi de kapsadığını dile getirdi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.