Haberler Televizyon Videoları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Olumsuz kış şartları nedeniyle yeni tedbirler! Kamuda İdari izinler uzatıldı (26-27-28 Ocak 2022)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Olumsuz kış şartları nedeniyle yeni tedbirler! Kamuda İdari izinler uzatıldı (26-27-28 Ocak 2022)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Olumsuz kış şartları nedeniyle yeni tedbirler! Kamuda İdari izinler uzatıldı (26-27-28 Ocak 2022)
25.01.2022 13:55

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz kış şartları nedeniyle aldıkları yeni tedbirleri açıkladı. Yerlikaya; ''Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, güvenlik sağlık sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü  idari izinli sayılmasına ve Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.'' dedi.

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