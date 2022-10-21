İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! Meğer babası kendisinden de ünlüymüş...

Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Ayla gibi birçok önemli yapımda rol alan İsmail Hacıoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever ile evli kalan Hacıoğlu, kızının annesi Duygu Kaya'yla ise 2016 senesinde dünyaevine girdi. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü Hacıoğlu, şimdi ise ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi çok ünlü bir isim olan babası kimmiş...