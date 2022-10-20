İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Duyanın ağzı açık kaldı! Kendisinden de ünlüymüş...
Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Ayla gibi birçok önemli yapımda rol alan İsmail Hacıoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever ile evli kalan Hacıoğlu, kızının annesi Duygu Kaya'yla ise 2016 senesinde dünyaevine girdi. Çift 2020'de boşanırken Hacıoğlu, gönlünü son olarak Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü Hacıoğlu, şimdi ise ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi çok ünlü bir isim olan babası kimmiş...
20.10.2022 21:09 - Son Güncelleme: 20.10.2022 21:13
Oyunculuğa ilkokul 5. sınıfta piyeste oynayarak başlayan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde devam eden İsmail Hacıoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Vildan Atasever'den 2015'te boşandı.
Tarihler 5 Şubat 2016'yı gösterdiğinde Duygu Kaya ile dünyaevine giren Hacıoğlu'nun bu evlilikten Yemin adında bir kızı oldu.