"İdrarımı içtim..." Enkazdan kurtarıldığında ''Müge Anlı çorbası'' isteyen Necati Karagön depremde yaşadıklarını anlattı

Müge Anlı çorbasını hayal ederek hayata tutunmuştu! Depremden 7 gün sonra çıkan Necati Karagön ATV canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.Müge Anlı ATV canlı yayınına başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketinin ardından Müge Anlı ve ekibi sahada yer aldı.Depremin ilk gününden bu yana yaralara merhem olmak için canla başla mücadele eden Müge Anlı ve ekibi ile ATV canlı yayınında "umut var" dedirten anlara şahit olundu.

Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan bir vatandaş istediği 3 şeyi ambulansta anlattı.

Enkazdan kurtulan kişi "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası..." dedi.

Ambulanstaki çalışanlar ise "Geldi Müge Anlı geldi" deyince vatandaş ise "Gelmez mi Müge Anlı gelmez mi... İnsan kızı insan Müge Anlı. Anası onu Kadir gecesi doğurmuş" dedi.

Müge Anlı ekibi hemen harekete geçti.Depremden 7 gün sonra çıkan Necati Karagön'e Müge Anlı çorbası götürüldü.Gözyaşlarına boğulan Necati Karagön, Müge Anlı'ya teşekkür etti.Tam o sırada görüntülü arayan Müge Anlı ile konuşan Necati Karagön, başarılı televizyoncunun daveti ile bugün ATV canlı yayınında yer aldı.

Engelli oğlu İstanbul'da tedavi gördüğü için İstanbul'da olan Necati Bey Müge Anlı'nın programına çıktı.

Ailesinden 14 kişiyi depremde kaybettiğini ifade eden Necati Karagön, depremde yaşadıklarını anlattı.Deprem anında 7 ay boyunca baktığını söylediği torunu ile göz göze geldiğini belirtirken gözyaşlarına boğulan Necati Karagön'ün yaşadıkları herkesi kahretti.ATV canlı yayınına katılan depremzede Necati Karagön'e Müge Anlı sordu: "Bize hep 3 gün diye öğrettiler Necati Abi. Nasıl hayatta kaldın?"Necati Karagön, daha önce depremde nasıl hayatta kalınacağını anlatan bir programda idrar içildiğini gördüğünü belirtti."İlk 2 gün hiçbir şey yoktu zaten oruç tuttum. 3. gün idrarımı içtim ve oğluma da aynısını dedim.""Oğlum 'Öyle şey olur mu baba?' deyince beni yorma zaten gücümüz yok sözümüzü tutalım ve sonra pişman olmayalım dedim" şeklinde açıkladı.Daha sonra ingiliz anahtarı önüme düştü ve onunla vura vura sesimizi duyurduk diyen Necati Karagön'ün yaşadıkları herkesi derinden üzdü.