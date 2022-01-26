Haberler Televizyon Videoları Hadımköy'de kar esareti! İBB yolları açamayınca Ulaştırma Bakanlığı çalışma başlattı! İşte A Haber Drone'undan Hadımköy

Hadımköy'de kar esareti! İBB yolları açamayınca Ulaştırma Bakanlığı çalışma başlattı! İşte A Haber Drone'undan Hadımköy

Hadımköy'de kar esareti! İBB yolları açamayınca Ulaştırma Bakanlığı çalışma başlattı! İşte A Haber Drone'undan Hadımköy
26.01.2022 16:15

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:57
İstanbul'da karla mücadelede...
Ana Sayfa 01:43
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya taciz...
Ana Sayfa 00:33
Niğde’de feci kaza 2’si çocuk...
Ana Sayfa 00:19
İzleyenler şokta! Neden...
Ana Sayfa 00:21
Sarıyer'de facianın eşiğinden...
Ana Sayfa 00:34
İstanbul Valisi Ali...
Ana Sayfa 00:16
Türkiye'de istihbaratçı olarak...
Ana Sayfa 02:06
Hadımköy'de bekleyiş 40 saati...
Ana Sayfa 00:30
Halit Ergenç’in eski eşi bakın...
Ana Sayfa 00:45
Karda mahsur kalan kadının...
Ana Sayfa 00:38
Taksicinin turistle imtihanı...
Ana Sayfa 00:32
İş arkadaşını çekiçle ağır...

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin sorumluluk sahasındaki görevlerini yerine getirememesi nedeni ile Hadımköy noktasında da devreye girdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise konuyla ilgili çağrı yaptı.Yerlikaya "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR" dedi. Yoksa araçların çekileceğini belirtti. Bu gelişmeler sonrası A Haber ekipleri drone görüntüleriyle Hadımköy'deki son durumu izleyenlere aktardı.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA