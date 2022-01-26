İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin sorumluluk sahasındaki görevlerini yerine getirememesi nedeni ile Hadımköy noktasında da devreye girdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise konuyla ilgili çağrı yaptı.Yerlikaya "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR" dedi. Yoksa araçların çekileceğini belirtti. Bu gelişmeler sonrası A Haber ekipleri drone görüntüleriyle Hadımköy'deki son durumu izleyenlere aktardı.