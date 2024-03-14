Görümce görmeyeyim ömrümce! Böylesi daha görülmedi! Hamide Aktaş için emniyet güçleri harekete geçti

Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketi, Fatma Tosun'un hayatını derinden etkiledi. Felaketin ardından eşini ve annesini kaybeden Tosun, yaşadığı acıyla mücadele etmeye çalışırken, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Hamide Aktaş, Fatma Tosun'un çocuklarına ait olan nafakayı ve eşinden kalan kıymetli eşyalarını çalıp sevgilisi Şahin'le kayıplara karıştı. Fatma Tosun, evlatlarının geleceği için sakladığı parayı bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Yayına bağlanan Hamide'nin söylemleri üzerine emniyet güçleri harekete geçti. İşte tüm detaylar... Hamide Aktaş yakalandı mı? Fatma Tosun olayı nedir?