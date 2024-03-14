SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 16:52 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 16:52

Görümce görmeyeyim ömrümce! Böylesi daha görülmedi! Hamide Aktaş için emniyet güçleri harekete geçti

Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketi, Fatma Tosun'un hayatını derinden etkiledi. Felaketin ardından eşini ve annesini kaybeden Tosun, yaşadığı acıyla mücadele etmeye çalışırken, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Hamide Aktaş, Fatma Tosun'un çocuklarına ait olan nafakayı ve eşinden kalan kıymetli eşyalarını çalıp sevgilisi Şahin'le kayıplara karıştı. Fatma Tosun, evlatlarının geleceği için sakladığı parayı bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Yayına bağlanan Hamide'nin söylemleri üzerine emniyet güçleri harekete geçti. İşte tüm detaylar... Hamide Aktaş yakalandı mı? Fatma Tosun olayı nedir?

Görümce görmeyeyim ömrümce! Böylesi daha görülmedi! Hamide Aktaş için emniyet güçleri harekete geçti
Görümce görmeyeyim ömrümce! Böylesi daha görülmedi! Hamide Aktaş için emniyet güçleri harekete geçti

SIRADAKİ VİDEO
Tom Hanks'in ünlü Terminal Filmi Türkiye'de gerçek oldu!
14.03.2024Perşembe
ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı canlı izle bugün Youtube tek parça izle (14-03-2024)
14.03.2024Perşembe
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey’in Ramazan konuşması
14.03.2024Perşembe
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey ve İmren Tegin’in anlaşması
14.03.2024Perşembe
Yabani 27. bölüm fragmanı izle!
13.03.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi 02:20
Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur'dan tepki çeken fotoğraf
14.03.2024Perşembe
Yol verme kavgası kanlı bitti! İETT şoförü kalbinden bıçaklandı 00:29
İETT şoförü kalbinden bıçaklandı
14.03.2024Perşembe
Askeri Uçak Düştü! Son dakika görüntüleri izle! 00:49
Konya'da eğitim uçağı düştü!
14.03.2024Perşembe
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki skandal ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin 2 kişi ifade vermek için adliyede! 00:16
CHP'deki skandal ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin 2 kişi ifade vermek için adliyede!
14.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA