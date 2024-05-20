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Başkan Erdoğan'dan peş peşe telefon diplomasisi! Önce İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 18:48 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 19:14
Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefon diplomasisi! Önce İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi.



Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi.

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HELİKOPTER KAZASI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.



BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir görüşmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini söyledi.

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