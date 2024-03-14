Görümce görmeyeyim ömrümce! Böylesi daha görülmedi! Hamide Aktaş için emniyet güçleri harekete geçti

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te herkesin yüreklerini sızlatan bir olay yaşandı. Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketi, Fatma Tosun 'un hayatını derinden etkiledi. Felaketin ardından eşini ve annesini kaybeden Tosun, yaşadığı acıyla baş etmeye çalışırken, görümcesi Hamide Aktaş 'ın ihanetiyle karşı karşıya kaldı.

Evlere temizliğe gittiğini söyleyen Fatma Tosun, çocuklarının eğitim masrafları için biriktirdiğini söylediği yaklaşık 220 bin TL'ye yakın nakit parasını aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı.

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13 Mart tarihinde yayına bağlanan iddiaların odağındaki Şahin, Hamide Hanım ile ilişkinin olmadığını ve evli olduğunu belirtti. Programın bugünkü bölümünde ise telefon bağlantısıyla yayına katılan Hamide Aktaş, eşinin kendisine bakmadığını iddia ederek iş görüşmesine gitmek için evden çıktığını kaçmadığını günlerdir evde olduğunu söyledi.