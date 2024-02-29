Erdem Kaynak cinayetinde Müge Anlı şoke oldu: ''Biz modern değilmişiz!''

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te cinayetler aydınlatılmaya, kayıplar aranmaya devam ediliyor. İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde 31 Ekim 2021 tarihinde yaşanan 37 yaşındaki Erdem Kaynak aracının içinde başından vurulmuş bir şekilde bulunarak hayatını kaybetmişti. Kaynak'ın annesi oğlunun katilinin bulunması için soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Kaynak'ın ailenin iddiasına göre, cinayetin arkasında Erdem Kaynak'ın akrabası Halil Kaynak bulunuyordu. Yayına bağlanan Halil Kaynak'ın eşi hakkında söyledikleri ise herkesi şaşırttı. İşte akıllara zarar olayın detayları...