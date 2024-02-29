Arabasının içinde vurulmuş halde bulundu! Erdem Kaynak cinayetin nedeni ihanet mi? Müge Anlı şoke oldu: Biz modern değilmişiz

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Halil Kaynak'ın cinayet şüphesiyle daha önce gözaltına alındığını ve 8 ay cezaevinde kaldığını belirten Anlı, olayı şu sözlerle özetledi:

2019 yılında Halil Kaynak, izinsiz kenavir ekmesi nedeniyle cezaevine giriyor. Ailenin iddiasına göre; Halil'in cezaevine girdiği dönemde kız kardeşi Fadime de eşinden ayrılarak baba evine geri dönüyor. O tarihlerde kız hakkında kocasını aldattığına dair bazı dedikodular oraya çıkıyor. Bu dedikoduyu tüm köy duymuş. Bu dedikoduları yayan kişinin Halil'in eşi olan Hatice olduğu düşünülüyor. Fadime Hanım da intikam almak için Hatice ve Erdem Kaynak arasında bir ilişki olduğunu söylemiş. Bu dedikoduların ardından Halil Kaynak'ın cezaevinden çıkmasına bir hafta kala annesi yoğun bakıma kaldırılıyor. İddiaya göre; görümce abisine annemi Hatice ve Erdem bir oldu öldürdü diyor. Bununla da kalmıyor. Halil Kaynak'a cezaevine girmene Erdem sebep oldu deniyor. Halil Kaynak, bu anlatılanlar doğruysa eğer kinleniyor. Çevresine Erdem'i öldüreceğim çok az kaldı diyor.