Arabasının içinde vurulmuş halde bulundu! Erdem Kaynak cinayetin nedeni ihanet mi? Müge Anlı şoke oldu: Biz modern değilmişiz

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te cinayetler aydınlatılmaya, kayıplar aranmaya devam ediliyor. İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde 31 Ekim 2021 tarihinde yaşanan 37 yaşındaki Erdem Kaynak aracının içinde başından vurulmuş bir şekilde bulunarak hayatını kaybetmişti. Kaynak'ın annesi oğlunun katilinin bulunması için soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Kaynak'ın ailenin iddiasına göre, cinayetin arkasında Erdem Kaynak'ın akrabası Halil Kaynak bulunuyordu. Yayına bağlanan Halil Kaynak'ın eşi hakkında söyledikleri ise herkesi şaşırttı. İşte akıllara zarar olayın detayları...
37 yaşındaki Erdem Kaynak, 31 Ekim 2021 tarihinde İzmir'in Kiraz ilçesi Çömlekçi köyünde 23.00 sularında aracının içerisinde başından 4 kurşunla vurulmuş halde bulundu. Aile cinayeti açığa çıkarmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Kaynak'ın acılı annesi Saniye oğlunu akrabaları olan Halil Kaynak'ın öldürdüğünden şüphelenildiğini anlattı.
Halil Kaynak'ın cinayet şüphesiyle daha önce gözaltına alındığını ve 8 ay cezaevinde kaldığını belirten Anlı, olayı şu sözlerle özetledi:
2019 yılında Halil Kaynak, izinsiz kenavir ekmesi nedeniyle cezaevine giriyor. Ailenin iddiasına göre; Halil'in cezaevine girdiği dönemde kız kardeşi Fadime de eşinden ayrılarak baba evine geri dönüyor. O tarihlerde kız hakkında kocasını aldattığına dair bazı dedikodular oraya çıkıyor. Bu dedikoduyu tüm köy duymuş. Bu dedikoduları yayan kişinin Halil'in eşi olan Hatice olduğu düşünülüyor. Fadime Hanım da intikam almak için Hatice ve Erdem Kaynak arasında bir ilişki olduğunu söylemiş. Bu dedikoduların ardından Halil Kaynak'ın cezaevinden çıkmasına bir hafta kala annesi yoğun bakıma kaldırılıyor. İddiaya göre; görümce abisine annemi Hatice ve Erdem bir oldu öldürdü diyor. Bununla da kalmıyor. Halil Kaynak'a cezaevine girmene Erdem sebep oldu deniyor. Halil Kaynak, bu anlatılanlar doğruysa eğer kinleniyor. Çevresine Erdem'i öldüreceğim çok az kaldı diyor.
Ailenin ifadeleri üzerine yapılan araştırmalar sonucunda Halil Kaynak'ın 8 ay boyunca cezaevinde yattığı ancak delil yetersizliğinden dolayı serbest kaldığı öğrenildi.