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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 15:16 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 15:27

Cinayet olduğunu canlı yayında itiraf etti! Ardından dilim sürçtü bahanesine sığındı! Mevlüt babası tarafından mı öldürüldü?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar aranamaya, cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Programın bugünkü bölümünde Karaman'da ortadan kaybolan ve 11 yıldır bulunamayan Mevlüt Ozan Atan arandı. Atan'ın acılı annesi yıllar sonra oğlunun ortaya çıkması için soluğu Müge Anlı'da aldı. Babası tarafından sürekli eziyete uğradıklarını ifade eden anne, babanın daha önce Mevlüt'ü tüfekle vurduğunu belirtti. Mevlüt'ün kaybı ile ilgili tüm şüpheler babaya çevrilmiş durumdayken, babanın canlı yayında ağızdan kaçan cinayet kelimesi ortalığı karıştırdı. Yayını ihbar kabul eden emniyet güçleri babanın bu ifadesinin ardından harekete geçti. İşte detaylar...

Cinayet olduğunu canlı yayında itiraf etti! Ardından dilim sürçtü bahanesine sığındı! Mevlüt babası tarafından mı öldürüldü?
Cinayet olduğunu canlı yayında itiraf etti! Ardından dilim sürçtü bahanesine sığındı! Mevlüt babası tarafından mı öldürüldü?

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