3 çocuk babası 33 yaşındaki Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, gözü yaşlı bir şekilde soluğu Müge Anlı ve Tatlı Sert'te aldı. Aile, 150 bin TL ile kaybolan genç adamın eski eşiyle uzun bir süredir sorun yaşadığını ifade etti. Kayıp şahsın izini sürme çalışmaları devam ederken, tüm şüphe okları Mustafa'nın eşi Bengül'e çevrildi. Bengül'ün Mustafa ile evlendikten 3 gün sonra evden kaçtığı öğrenilirken, canlı yayına gelen Mustafa'nın arkadaşları, Bengül'ün Mustafa'nın kaybolduğu gün alacak defteri ile kendilerini ziyaret ettiğini ve borçalarını toplamaya çalıştığını ifade etti. Olaya ilişkin kamera kayıtları ortaya çıkarken, Bengül'ün ifadeleri başta Müge Anlı olmak üzeri herkesi sinir krizine soktu. işte detaylar...