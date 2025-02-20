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CANLI YAYIN: Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü okul var mı? Vali Gül canlı yayında açıkladı! | Eğitime ara...
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CANLI YAYIN: Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü okul var mı? Vali Gül canlı yayında açıkladı! | Eğitime ara...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 17:51 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 17:51

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle veliler ve öğrenciler, 'Okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamayı haberimizin içinden A HABER CANLI YAYIN farkıyla izleyebilirsiniz...

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle veliler ve öğrenciler, '21 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi mi?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve çevresinde kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetleneceği yönündeki uyarılarının ardından, gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. İstanbul Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Vali Davut Gül'ün saat 18.00'de açıklama yapacağı duyuruldu. Gül'ün açıklamalarını haberimizin içinde canlı yayından takip edip edebilirsiniz.

VALİ DAVUT GÜL KONUŞUYOR!

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