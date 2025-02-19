Kayıp Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi ve amcası canlı yayında karşı karşıya

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2008 yılında şüpheli şekilde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işlenmeye devam ediyor. Erkek kardeşi ve eşinin yasak ilişkisine şahit olduktan sonra ortadan kaldırıldığı düşünülen Mahir'in kaybından birkaç yıl geçince babası Mesut Bey'in de hayatını kaybettiği öğrenildi. Mesut Bey'in canlı yayına katılan erkek kardeşi İbrahim "Safiye Yengemin bana anlattıklarına göre; Umut, çirkin olay karşısında tepki gösteren babasını itiyor. İtince, kafasını kapıdaki çiviye vuruyor. Çivi kafasına giriyor ve yere yığılıyor." açıklamasında bulundu.