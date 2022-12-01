BURSA UÇAK KAZASI! Osmangazi ilçesine düşen uçakta 2 kişi hayatını kaybetti! (İLK GÖRÜNTÜLER)

Son dakika haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde eğitim amaçlı bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle hava aracı düştü. İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 CAN KAYBI

Olayla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.