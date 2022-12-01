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BURSA UÇAK KAZASI! Osmangazi ilçesine düşen uçakta 2 kişi hayatını kaybetti! (İLK GÖRÜNTÜLER)

BURSA UÇAK KAZASI! Osmangazi ilçesine düşen uçakta 2 kişi hayatını kaybetti! (İLK GÖRÜNTÜLER)
01.12.2022 16:16 - Son Güncelleme: 01.12.2022 16:18

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Son dakika haberi: Bursa’da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye hava aracı düştü. Bursa Valisi Yakup Canbolat kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.

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Son dakika haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde eğitim amaçlı bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle hava aracı düştü. İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 CAN KAYBI
Olayla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.

SON DAKİKA