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Başkan Erdoğan'dan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temel atma töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temel atma töreninde önemli açıklamalar
25.10.2022 15:32

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Son dakika haberi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk temel Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı. Törenle 17 ilde 5 bin 615 konutun yapımına başlandı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Başlattığımız son kampanyayla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz." dedi. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamının hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Erdoğan, "Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk." ifadelerini kullandı.

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