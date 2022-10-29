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Başkan Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti!

Başkan Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti!
29.10.2022 13:48

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Buradaki törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Tören, Başkent'te görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği alanda, "Türkiye Yüzyılı" logosunun bulunduğu ay yıldızlı "Cumhuriyetimizin 99. Yılı Kutlu Olsun" yazısı yer aldı.

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