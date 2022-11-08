Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama: "Taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor"

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü Kabine toplantısı sonrası gazetecileri sorularını yanıtladı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Başkan Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi konuşan Çavuşoğlu, "Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda 8 Kasım'da yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz." dedi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Yunanistan provokasyonuyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "İzmir'deki olayla bunun bir bağlantısı yok. Ancak Yunanistan'ın bilerek uyguladığı bazı yasaklar var. Biz de bu konuya ilişkin olarak Yunan makamlarını uyardık. Bazı yetkililerimize yönelik Yunanistan'a giriş yasağının devam etmesi halinde, buna karşılık vereceğiz." ifadelelerini kullandı.