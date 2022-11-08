Haberler Televizyon Videoları Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama: "Taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor"

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama: "Taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor"

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama: "Taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor"
08.11.2022 14:11

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 01:02
📺 Kasımpaşa 4-0 1461 Trabzon...
Televizyon 01:14
Kasımpaşa 3-0 1461 Trabzon FK...
Televizyon 00:46
Kasımpaşa 1-0 1461 Trabzon FK...
Televizyon 02:21
A SPOR CANLI 📺 ADANA...
Televizyon 02:21
A SPOR CANLI 📺 ANKARAGÜCÜ -...
Televizyon 00:37
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 09:20
Neler Oluyor Hayatta...
Televizyon 00:52
Yalı Çapkını 7. bölüm izle
Televizyon 01:42
CHP yandaşı Emin Çapa yine...
Televizyon 28:39
''Abdullah’ı evlenmek için...
Televizyon 00:40
Ajda Pekkan'dan üzen haber!...
Televizyon 03:57
Müge Anlı'daki estetikli...

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü Kabine toplantısı sonrası gazetecileri sorularını yanıtladı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Başkan Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi konuşan Çavuşoğlu, "Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda 8 Kasım'da yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz." dedi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Yunanistan provokasyonuyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "İzmir'deki olayla bunun bir bağlantısı yok. Ancak Yunanistan'ın bilerek uyguladığı bazı yasaklar var. Biz de bu konuya ilişkin olarak Yunan makamlarını uyardık. Bazı yetkililerimize yönelik Yunanistan'a giriş yasağının devam etmesi halinde, buna karşılık vereceğiz." ifadelelerini kullandı.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA