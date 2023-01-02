Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarıyor. 2 Ocak canlı yayınında yaşananlar yine tüm Türkiye'yi çileden çıkardı. Yayına bağlanan mağdurlar yaşadıklarını anlatırken, Müge Anlı Sinan Sardoğan'ı öyle bir anda yakaladı ki bir anda çileden çıktı. İşte tüm yaşananlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konu günlerdir Türkiye gündeminden düşmüyor. Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü kayboldu. Evinde yemek yaparken, üzerinde ev kıyafetleri ve terlikleriyle ortadan kaybolan Gökçe'nin yemek yaptığı tava yanmış, ocakta kaynaması için koyduğu sütün taşımış olması kadının başına bir şey geldiği iddialarını kuvvetlendirdi. Kocası Fikri Gökçe, eve geldiğinde, yanmış bir tava, taşmış bir süt, kapı ve pencereler açık, telefonu pencerenin yanında ve takma dişlerinin evde olduğunu görünce soluğu jandarmada aldı

Arife Gökçe'yi arama çalışmaları devam ederken eşi hakkında bir görgü tanığı ve bir ipucu bulurum ümidiyle Fikri Gökçe, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Daha önce Sinan'ın annesi Hamide Hanım'a musallat olduğunu söyleyen Metin Bey, canlı yayına geldi ve yaşadıklarını anlattı. Annesine kabusu yaşattığını söyleyen Metin Bey "Sen bir mikropsun ama mikropta değilsin. Mikrop temizlenir, sen temizlenmiyorsun." dedi.

Ayrıca Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın 23 tane suç kaydı olduğunu, 3 kez kadın kaçırdığını, 5 kez taciz suçu işlediği ve tek cezasının izin odun kesmekten 19 gün ceza almak olduğunu duyurdu.

"ARABANIN ARKASINDA FERMUARINI İNDİRİP..."

Canlı yayına bağlanan bir mağdur annesi o dönem henüz 17 yaşında olan kızını Sinan Sardoğan'ın taciz ettiğini açıkladı. İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde Sinan Sardoğan'ın kızını bir aracın arkasına çektiğini, fermuarını indirmeye çalıştığını söyledi.

Ayrıca Sinan Sardoğan'ı karakola götürdüklerinde Sardoğan'ın kendisini "O saat dışarıda olmasaymış" diyerek savunduğunu belirtti.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Müge Anlı'nın "Arife Hanım nereden Sinan?" diye sorduğu sırada Anlı çileden çıktı. Sapık Sinan'ın bacaklarına baktığını fark eden Müge Anlı "Benim de bacaklarıma falan bakma.Sana var ya bir uçarım buradan, yararım senin beynini" diyerek çileden çıktı.