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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 01:26 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 01:32

35 yıllık mucize! Geçmişi olmayan bir kadın Esra Erol'da kimliğini buldu

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine bomba gibi bir olayla ekrana geldi. Esra Erol'da programına katılan Yonca Birol, ailesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Esra Erol ve ekibi Yonca Birol'un bu isteğini geri çevirmedi. Tek bir gençlik fotoğrafı ile çıkılan yolda yaklaşık 35 yıldır köklerini arayan Yonca ve annesinin biyolojik ailesini Esra Erol yarım saatte buldu! Yayına bağlanan eski görümce aile ile ilgili bilinmeyen gerçekleri açıkladı.Bugün ise stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Fatma Hanım yıllar sonra ağabeyi Hasan Bey'e kavuştu. İşte 35 yıllık mucizenin detayları...

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