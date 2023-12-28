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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 12:03 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 12:11

Müge Anlı’da Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar! İsa Dumlu cinayeti itiraf etti

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Olaya ilişkin kan donduran gelişmeler ise devam ediyor. Mustafa'nın eski eşi Bengül Güvenç ile birlikte İsa Dumlu'nun ortağı Yüksel geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Müge Anlı canlı yayında 3 kişinin adliyeye sevk edildiğini belirtti. İsa verdiği ilik ifadeyi değiştirerek cinayeti kendi başına işlemediğini ve suç ortağı olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

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