Emekliye çifte artış yolda: En düşük aylıkta 30-33 bin TL senaryosu, Faruk Erdem A Haber'de açıkladı
Emekli maaşlarına yönelik düzenlemede kritik aşamaya gelindi. Takvim gazetesi genel yayın yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan çalışmada en düşük aylık için 30-33 bin TL aralığının konuşulduğunu, prim gününe ve kazanca göre kademeli refah payı verilebileceğini ve düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşmasının beklendiğini söyledi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel