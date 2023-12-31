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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023, 18:18 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023, 18:47

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ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte Yıldızlar Bana Uzak 1. bölümü...

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YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, GERÇEK HİKAYE Mİ?

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak İstanbul'da çekiliyor. Sahneleri İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilirken hikayesinin ise gerçek olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCU KADROSU

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ HİKAYESİ

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken; Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak…

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