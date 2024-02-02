▶️ Müge Anlı 2 Şubat 2024 Hasan Çelik olayı full izle 🔴

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in şüpheli kaybı için ailesi geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya başvurmuştu. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahısların ardından acı haber geldi. Programın 2 Şubat Cuma tarihli bölümünde Müge Anlı, sıcak gelişmeyi duyurarak, Çelik'in cesedinin bulunduğunu açıkladı. Öte yandan yayına bağlanan izleyicilerin Şerife ve cinayeti işleyen Mert hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı. İşte 2 Şubat 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar...