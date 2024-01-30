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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 14:52 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 15:36

Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Şerife hakkındaki iddialar programa bomba gibi düştü! Kocasına büyü yaptı

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in kaybı sonrası kardeşi Veysel Çelik, soluğu Müge Anlı'da aldı. Veysel Çelik, Hasan Bey'in kaybı ile ilgili yengesi Seher'i ve kızı Şerife'yi suçladı. Öte yandan Hasan Hüseyin Çelik'le birlikte kaybolan aracında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan görüntülere göre iki kişi görüldüğü ve bunlardan birinin oto tamircisi olabileceği konuşuldu. Bu kişi oto tamircisi Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmadan bir kaç gün önce aracını tamir için götürdüğü Raci Çoban'dı. Raci Çoban, yayına bağlanarak bildiklerini anlattı. Programda Şerife'ye dair de şoke edici iddialar ortaya atıldı. Yayına bağlanan kişiler, Şerife'nin kocasına büyü yaptırdığını söyledi. İşte tüm detaylar...

Müge Anlıda aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Şerife hakkındaki iddialar programa bomba gibi düştü! Kocasına büyü yaptı
Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Şerife hakkındaki iddialar programa bomba gibi düştü! Kocasına büyü yaptı

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