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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024, 01:27 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 01:32

▶️ Mehmed Fetihler Sultanı 1. bölüm 2. fragmanı izle!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Şafak Bal'ın üstlendiği dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtımı gören izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu, hikayesi ve yayın tarihi gibi detayları araştırmaya başlandı. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, TRT 1'in yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİNDEN YENİ TANITIM YAYINLANDI!

Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül'ün yazdığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Mehmed Fetihler Sultanı tanıtımı izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=c_swv9pj5Ls

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı yayın tarihi belli oldu.

Miray Yapım imzalı dizi, 27 Şubat 2024 Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayat hikâyesini ekrana taşıyacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu, Ghassan Mesud, Açelya Akkoyun gibi isimler yer alıyor.

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