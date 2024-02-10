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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024, 00:42 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024, 00:59

▶️ Yalı Çapkını 58. bölüm fragmanı izle! Pelin'in çocuğu kimden, belli oldu mu?

Yalı Çapkını 58. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Dizide bu hafta çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır. Peki, Yalı Çapkını 58. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu kimden, belli oldu mu?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Star TV'nin dram ve romantik türündeki dizisi son bölümüyle yine izleyicileri merakta bıraktı. Fikriye'nin söyledikleriyle aklı karışan Suna, kalbinin en derininde sakladığı bir hayale yeniden tutunur. Serter, çocuğun kendisinden olabileceğini Halis Ağa'ya söyler. Bu gelişme Pelin ve bebeği için kritik bir süreci başlatır. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler için yapımın yeni sahneleri yayınlandı. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 58. Bölüm fragmanı izle ekranı!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

Yalı Çapkını 57. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

YALI ÇAPKINI 57. BÖLÜM ÖZETİ

Çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır. Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pelin'in böyle bir baskıya maruz kalmasına gönlü razı olmayan Seyran, tüm yaşanılanlara rağmen yine de ona destek olmaya çalışır. Şikayetini geri çekmesi karşılığında babasının şartlarını kabul etmeye mecbur kalan Seyran, kendini bir çıkmaza düşmüş hisseder.

Özgürlüğüne kavuşmak için Kazım'dan gelecek iyi haberi bekleyen Orhan'ın başı hapishanede büyük bir belaya girer. Fikriye'nin söyledikleriyle aklı karışan Suna, kalbinin en derininde sakladığı bir hayale yeniden tutunur. Çocuğunun kendisinden olabileceğini düşünen Serter meseleyi Halis Ağa'yı açarken, bu gelişme Pelin ve bebeği için kritik bir süreci başlatır.

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