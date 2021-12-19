TÜRKSAT 5B, uydusu ABD’nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral üssü’nden uzaya fırlatıldı. Türkiye’nin yanı sıra, bölgesel olarak Orta Doğu’nun tamamı, Kızıldeniz, Akdeniz Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika gibi ülkeleri de içeren geniş kapsama alanına sahip Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı. Yüksek verimli uydu kapasitesine sahip Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor. Türksat 5B uydusuyla birlikte, Türkiye’nin aktif haberleşme uydu sayısı 5’e, toplam uydu sayısı ise 8’e ulaştı.