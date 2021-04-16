Tamamını Türk mühendisler geliştirdi! Dünya rekoru kırdı! TEI-TJ300 füze motorunda büyük başarı

Tamamı yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisler tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300, 240 mm çap ile 1342 newton itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta dünya rekoruna imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından TEI-TJ300 motorunun rekor kıran test videosunu paylaştı.

Türk mühendislerince tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300, 240 mm çap ile 1342 newton itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta dünya rekoruna imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Projesi kapsamında geliştirilen turbojet motor, 240 milimetre çap ile 1342 newton itki kuvvetine ulaştı.

Bakan Mustafa Varank da sosyal medya hesabından TEI-TJ300 motorunun rekor kıran test videosunu paylaştı.

Türkiye, bir yandan açık veya örtülü ambargolarla mücadele ederken diğer yandan da öz kaynaklarını ve yetişmiş insan gücünü kullanarak yerli ve milli çözümler geliştiriyor. Yürütülen bu çalışmalardan biri de Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru olan TEI-TJ300.

2017'de TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilmesine başlanan TEI-TJ300 turbojet motoru projesinde, hedeflenen performansın çok ötesinde sonuçlar ortaya çıktı. 230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 newton seviyesinde itki üretirken TEI-TJ300 motoru, 240 mm çap ile 1342 newton itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta dünya rekoru kırdı.

Türk mühendislerince tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan TEI-TJ300 turbojet motorunun ilk prototip çalıştırma töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla Haziran 2020'de gerçekleştirilmişti. Varank, şimdi de TEI-TJ300'ün kırdığı rekoru sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, TEI-TJ300'ün rekor kıran testinin videosu da yer aldı.

Turbojet motorun ilk prototip testi 2020 yılında başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Füze sistemlerine uyarlanabilmesi için 240 mm kısıtlı çapta, sınıfında bu itki gücünü üretebilen dünyadaki ilk motor olan TEI-TJ300, 5000 ft irtifada ses hızının yüzde 90'ına varan yüksek hızlarda çalışabiliyor.

TEI-TJ300 motoru, herhangi bir başlatıcı sisteme (marş motoru) ihtiyaç olmadan rüzgar etkisi (windmilling) ile başlayabilme özelliğine sahip. Bu özellik, platformun hem hava, hem deniz, hem de kara savunma sistemlerine uygulanmasını mümkün kılıyor.

Motorun seri üretim süreci, geliştirme ve kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

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