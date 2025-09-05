KIZILELMA’dan agresif manevra testi: Yeni görüntüler paylaşıldı

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA PT-4, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak test uçuşlarına devam ediyor.

Agresif Tırmanış ve Manevra

Son olarak gerçekleştirilen agresif tırmanış ve manevra test uçuşunun görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Uçağın manevra kabiliyetleri, testlerde başarılı şekilde denendi.

Görüntüleri Selçuk Bayraktar Paylaştı

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.