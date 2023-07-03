Sosyal medya uygulaması Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'a yeni düzenlemeler uyguladıklarını duyurdu. Musk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için geçici sınırlar uyguladık" dedi.

1 TEMMUZ 2023 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan Twitter'a 1 Temmuz saat 14.50 itibarıyla erişim sağlanamıyor. Raporlamalar doğrultusunda şuanlık sorunun bölgesel olduğu biliniyor.

Twitter'dan hatanın çözümüne ve soruna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Sosyal medya platformu Twitter'daki limit sorunu tartışılırken şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "geçici sınırlama" uyguladıklarını açıkladı.

Sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için bir önlem olarak açıklayan Musk, hesaplara göre yapılan sınırlamayı da duyurdu.

Buna göre:

- Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlı

- Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar

- Yeni doğrulanmamış hesaplar ise günde 300'e kadar gönderi okuyabilecek.