Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı! Uygulamada Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu

Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından platforma getirilen tweet görüntüleme kısıtlamasının ardından kullanıcıların alternatif sosyal medya platformlarına olan ilgisi artıyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Uygulamada ilk 7 saat içerisinde 10 milyondan fazla kişi hesap açtı. 'Değişim' beklentilerine kulaklarını tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da ilk günden yeni sosyal medya platformu Threads'te hesap açtı. Uygulamadan yaptığı ilk paylaşımda son grup toplantısından bir videoya yer veren Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 'İstifa et' tepkileriyle doldu.