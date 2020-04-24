24.04.2020 18:07

İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Avrupa'da tüm liglerin durdurulmuş olmasına rağmen hissedarı olduğu Hammrby kulübüyle hazırlık maçına çıktı. İsveçli yıldız, ''Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider.'' ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da; ligin süresiz olarak ertelenmesi üzerine Milan'ın golcüsü Zlatan İbrahimovic, ülkesi İsveç'in yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgınıyla mücadele eden İtalya'da bir bağış kampanyası başlattığını duyuran İbrahimovic, açıklamasında virüse meydan okumayı da ihmal etmemişti.

'VİRÜS ZLATAN'A GELMEZSE ZLATAN ONA GİDER'

İsveçli yıldız, ''Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider.'' ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCE İDMANA ÇIKTI

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, corona virüs için yapılan karantina uyarılarını dinlemeyip ilk olarak antrenmana çıkmıştı. Hammarby takımının diğer futbolcuları ile bir araya gelen fenomen futbolcu, sosyal mesafe uyarılarını da dinlemedi.

MAÇI DUYURUSUNU YAPTI VE...

38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından dün yaptığı bir paylaşımla ise karşılaşmanın canlı yayınlanacağını açıklamıştı. İbrahimovic bu haberi, "Sana bir sihir yapmamı ister misin?" sözleriyle duyurmuştu.

HAZIRLIK MAÇINDA OYNADI

Tüm dünyada sosyal izolasyonun devam ettiği günlerde, Zlatan ise Hammarby Kulübü'nün bugün oynadığı bir hazırlık maçında görev aldı.