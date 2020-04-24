24.04.2020 18:55

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in başlama tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sepil, "Bugünün şartlarında en muhtemel senaryo, 12-13-14 Haziran’da liglerin ve kupa maçlarının tekrar başlaması ve 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullandı.

TFF ve Kulüpler Birliği yaptığı video konferansın ardından Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in başlama tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Bugünün şartlarında en muhtemel senaryo, 12-13-14 Haziran'da liglerin ve kupa maçlarının tekrar başlaması ve 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullandı.