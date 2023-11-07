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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 14:07 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 15:25

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi yapıldı! İşte kura sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi sonuçları açıklandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi sonuçları...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi bugün kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

56 TAKIM BULUNUYOR
Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

TRABZON'UN RAKİBİ
Trabzonspor'un rakibi Ahlatçı Çorum FK oldu.

İşte kura sonuçları...

Vavacars Fatih Karagümrük - Belediye Derince Spor

Altay - Tuna Tarım Kırklarelispor

Yılport Samsunspor - Tokat Belediye Plevne Spor

Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Bodrum FK - Menemen FK

Siltaş Yapı Pendikspor - Isparta 32 Spor

Adanaspor - Esenler Erokspor

Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor

Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muş Spor

MKE Ankaragücü - İskenderunspor

Eyüpspor - Ankara Demirspor

Manisa FK - GMG Kastamonuspor

Mondihome Kayserispor - Vefa Group Van Spor FK

Kasımpaşa - Kırşehir FK

Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

Erzurumspor FK - Anagold 24Erzincanspor

EMS Yapı Sivasspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediye Spor

Sakaryaspor - Ankaraspor

Bitexen Antalyaspor - Kepez Spor

Trabzonspor - Ahlatçı Çorum FK

Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

RAMS Başakşehir - Astor Enerji Şanlıurfaspor

Göztepe - 1461 Trabzon FK

Teksüt Bandırmaspor - Somaspor

Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928

Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler

Atakaş Hatayspor - Düzce Cam Düzcespor

Ümraniyespor - Güneş Holding Çankaya Spor

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