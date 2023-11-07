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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 13:36 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 13:53

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: ''Aday olmayacağım''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde aday olmayacağını ve görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı döneme ilişkin önemli bir kararını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Çebi, toplantıda seçimlere aday olmayacağını ve başkanlık görevinden ayrılma kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.

Ahmet Nur Çebi, toplantısında Beşiktaş'ın futbol takımının son dönemde yaşadığı zorluklardan ve sportif başarısızlıklardan kaynaklanan üzüntü ve acıları paylaştı. Bu nedenle camianın huzur ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Çebi, "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan... Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura ve istikrara ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve yeni enerjiye ihtiyacı var" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin bu kararı, Beşiktaş Kulübü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilirken, kulüp içindeki gelecek seçimler ve başkan adayları da merak konusu haline geldi. Çebi'nin açıklamasının ardından Beşiktaş camiası, yeni bir döneme hazırlanmaya başlayacak.

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