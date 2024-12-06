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Ziraaat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu!
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Ziraaat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 15:42

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Riva'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Karşılaşmalar 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. İşte detaylar.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan 4. turda kazanan takımlar adlarını doğrudan 5. tura yazdırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından eşleşmeler de belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri şöyle;

Erzurumspor - Sakaryaspor

Gaziantep - 52 Orduspor

İskenderunspor - Hatayspor

Muşspor - Antalyaspor

Göztepe - Bucaspor

Çorluspor - Kocaelispor

Rizespor - Vanspor

Kırklarelispor - Adana Demirspor

Kastamonuspor - Bodrumspor

Menemen FK - MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor - İstanbulspor

Boluspor - 1461 Trabzon

Alanyaspor - Amedspor

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor

Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

24 Erzincanspor - Çorumspor

Konyaspor - Karacabey

Sivasspor - Ankara Keçiörengücü

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası'nda beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kazanan takımlar doğrudan bir üst tura yükselecekler.

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